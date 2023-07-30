«Тюмень» в концовке забила единственный гол в ворота «Енисея»

В третьем туре Мелбет-Первой лиги сошлись «Тюмень» и «Енисей», набравшие по три очка на старте сезона. Судьбу противостояния решил момент у хозяев на 79-й минуте, когда Евгений Татаринов завершил результативную атаку - 1:0.

«Тюмень» делит третье место, набрав шесть очков, у соперника три балла и 9-я строчка.