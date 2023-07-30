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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» в концовке забила единственный гол в ворота «Енисея»

30 Июля 2023 • 19:07 Комментировать
Тюмень
1:0
Енисей
окончен

В третьем туре Мелбет-Первой лиги сошлись «Тюмень» и «Енисей», набравшие по три очка на старте сезона. Судьбу противостояния решил момент у хозяев на 79-й минуте, когда Евгений Татаринов завершил результативную атаку - 1:0.

«Тюмень» делит третье место, набрав шесть очков, у соперника три балла и 9-я строчка.

Протокол игры  
Тюмень1:0Енисей
(1:0) Татаринов Евгений79'  
Любаков ЕгорБем АлександрСиняк АнтонБайтуков РусланБолотов Евгений  60' 82' (Петров Михаил ( 82') Чуканов Андреа 63' (Балахонцев Никита ( 63') Шитов Виталий 90' (Кобялко Антон ( 90') Самойлов Денис  32'Печенкин НикитаПорохов Илья 63' (Татаринов Евгений ( 63') Маркелов Иван  58'
Запасные: Шадрин ПавелМырзаков КириллМилютин ВадимДружинин ИгорьГубочкин АлексейСавин Андрей
Ставер ЕвгенийСтежко ВиталийМасловский Александр 86' (Крашевский Ярослав ( 86') Бардыбахин ВячеславФеррейра ХерманЛомакин АлександрЛанин Олег 86' (Немченко Анатолий ( 86') Иванов ЕгорКанаплин Александр 82' (Раздорских Никита ( 82') Савельев МаксимГлушков Никита Андреевич 72' (Логуа Ираклий ( 72')
Запасные: Ярусов ДаниилОрлов АнтонОкладников АндрейКичин Валерий
30 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тюмень Енисей
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