«Тюмень» в концовке забила единственный гол в ворота «Енисея»

В третьем туре Мелбет-Первой лиги сошлись «Тюмень» и «Енисей», набравшие по три очка на старте сезона. Судьбу противостояния решил момент у хозяев на 79-й минуте, когда Евгений Татаринов завершил результативную атаку - 1:0.
«Тюмень» делит третье место, набрав шесть очков, у соперника три балла и 9-я строчка.
Протокол игры
|(1:0) Татаринов Евгений79'
Любаков Егор•Бем Александр•Синяк Антон•Байтуков Руслан•Болотов Евгений 60'82' (Петров Михаил (82') •Чуканов Андреа63' (Балахонцев Никита (63') •Шитов Виталий90' (Кобялко Антон (90') •Самойлов Денис• 32'Печенкин Никита•Порохов Илья63' (Татаринов Евгений (63') •Маркелов Иван 58'
Ставер Евгений•Стежко Виталий•Масловский Александр86' (Крашевский Ярослав (86') •Бардыбахин Вячеслав•Феррейра Херман•Ломакин Александр•Ланин Олег86' (Немченко Анатолий (86') •Иванов Егор•Канаплин Александр82' (Раздорских Никита (82') •Савельев Максим•Глушков Никита Андреевич72' (Логуа Ираклий (72')
30 июля.
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