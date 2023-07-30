«Шинник» одолел «Волгарь» в споре неудачников старта сезона

Стартовавшие с поражений в текущем сезоне «Шинник» и «Волгарь» играли в третьем туре Мелбет-Первой лиги. Илья Рубцов отметился метким ударом на 42-й минуте. Перевес хозяев после перерыва упрочил Вячеслав Зинков. Илья Зуев на 62-й минуте вернул интригу в игру, но астраханцы не спаслись.

2:1, первые очки «Шинника».