«Шинник» одолел «Волгарь» в споре неудачников старта сезона

Стартовавшие с поражений в текущем сезоне «Шинник» и «Волгарь» играли в третьем туре Мелбет-Первой лиги. Илья Рубцов отметился метким ударом на 42-й минуте. Перевес хозяев после перерыва упрочил Вячеслав Зинков. Илья Зуев на 62-й минуте вернул интригу в игру, но астраханцы не спаслись.
2:1, первые очки «Шинника».
Протокол игры
|(1:0) Рубцов Илья42'
|(2:0) Зинков Вячеслав47'
|62'Зуев Илья (2:1)
Довбня Александр•Котин Никита46' (Гузь Дмитрий (46') •Шадринцев Дмитрий•Семёнов Андрей Игоревич86' (Малыхин Дмитрий (86') •Соколов Игорь•Самсонов Артём Сергеевич• 1'Самойлов Дмитрий•Гащенков Михаил46' (Зинков Вячеслав (46') •Малахов Артём67' (Терехов Антон (67') •Емельянов Роман•Рубцов Илья76' (Низамутдинов Эльдар (76')
Одоевский Даниил•Шакуро Павел•Зуев Илья•Хомуха Иван•Клёнкин Данил•Полубояринов Данил46' (Шайхтдинов Дамир (46') •Ткачук Денис64' (Denis Pushkarev (64') •Мартовой Даниил•Ушатов Кирилл•Гилязетдинов Артур46' (Атабаев Эрбол (46') •Жамалетдинов Тимур63' (Косарев Кирилл (63')
30 июля.
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