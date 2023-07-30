«Торпедо» не смогло обыграть «Черноморец», допустив первую осечку в сезоне

В третьем туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Черноморец». Несмотря на то, что еще весной команды играли в разных по силе турнирах, сегодня была зафиксирована ничья. В середине первого тайма гости нанесли три удара по воротам подряд, и в итоге мяч все же оказался в сетке после попытки Шамиля Саадуева. Сразу после перерыва столичная команда отыгралась, Йорди Рейна с левого угла штрафной шикарно закрутил мяч в дальнюю часть ворот.
Ничья 1:1, первая потеря очков «Торпедо», соперник же пока играет только вничью.
Протокол игры
|26'Саадуев Шамиль (0:1)
|(1:1) Рейна Йорди52'
Бабурин Егор•Самсонов Артём Владимирович90' (Шевченко Глеб (90') •Шляков Евгений46' (Москвичёв Владимир (46') •Калугин Никита•Бородин Сергей Алексеевич•Усанов Алексей46' (Полоз Дмитрий (46') •Чурич Марио•Юзепчук Роман•Манелов Ираклий61' (Шамкин Даниил (61') •Рейна Йорди•Лебеденко Игорь74' (Гонгадзе Георгий (74')
Фролкин Даниил•Гурченко Даниил•Гречкин Алексей•Фомин Денис•Гараев Виктор86' (Хагур Руслан (86') •Маклаков Иван•Адаев Владислав90' (Антонов Антон (90') •Саадуев Шамиль82' (Магомедов Зикрула (82') •Коробов Дмитрий90' (Климов Никита (90') •Делькин Артём•Абакаров Магомед86' (Кумбурович Никола (86')
30 июля.
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