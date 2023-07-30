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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» не смогло обыграть «Черноморец», допустив первую осечку в сезоне

30 Июля 2023 • 17:59 Комментировать
Торпедо Москва
1:1
Черноморец Нв
окончен

В третьем туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Черноморец». Несмотря на то, что еще весной команды играли в разных по силе турнирах, сегодня была зафиксирована ничья. В середине первого тайма гости нанесли три удара по воротам подряд, и в итоге мяч все же оказался в сетке после попытки Шамиля Саадуева. Сразу после перерыва столичная команда отыгралась, Йорди Рейна с левого угла штрафной шикарно закрутил мяч в дальнюю часть ворот.

Ничья 1:1, первая потеря очков «Торпедо», соперник же пока играет только вничью.

Протокол игры  
Торпедо Москва1:1Черноморец Нв
  26'Саадуев Шамиль (0:1)
(1:1) Рейна Йорди52'  
Бабурин ЕгорСамсонов Артём Владимирович 90' (Шевченко Глеб ( 90') Шляков Евгений 46' (Москвичёв Владимир ( 46') Калугин НикитаБородин Сергей АлексеевичУсанов Алексей 46' (Полоз Дмитрий ( 46') Чурич МариоЮзепчук РоманМанелов Ираклий 61' (Шамкин Даниил ( 61') Рейна ЙордиЛебеденко Игорь 74' (Гонгадзе Георгий ( 74')
Запасные: Енин ИванБалахонов АлександрСтефанович ИльяБондарь АндрейИваньков Александр IIОрехов АлександрГорбунов Игорь
Фролкин ДаниилГурченко ДаниилГречкин АлексейФомин ДенисГараев Виктор 86' (Хагур Руслан ( 86') Маклаков ИванАдаев Владислав 90' (Антонов Антон ( 90') Саадуев Шамиль 82' (Магомедов Зикрула ( 82') Коробов Дмитрий 90' (Климов Никита ( 90') Делькин АртёмАбакаров Магомед 86' (Кумбурович Никола ( 86')
Запасные: Будагян ЮрийПанамарев НикитаФилиппов МихаилКрасильниченко Олег
30 июля.

 

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