«Торпедо» не смогло обыграть «Черноморец», допустив первую осечку в сезоне

В третьем туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Черноморец». Несмотря на то, что еще весной команды играли в разных по силе турнирах, сегодня была зафиксирована ничья. В середине первого тайма гости нанесли три удара по воротам подряд, и в итоге мяч все же оказался в сетке после попытки Шамиля Саадуева. Сразу после перерыва столичная команда отыгралась, Йорди Рейна с левого угла штрафной шикарно закрутил мяч в дальнюю часть ворот.

Ничья 1:1, первая потеря очков «Торпедо», соперник же пока играет только вничью.