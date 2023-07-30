«Закопал три команды»: Канчельскис резко высказался о Талалаеве

Весной «Химки» назначили на должность главного тренера команды Андрея Талалаева. Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис резко высказался об этом специалисте, поставив под сомнение его уровень.

«Талалаев работал в «Торпедо» и «Крыльях Советов» - везде вылетел в ФНЛ. Сейчас - «Химки». Человек закопал своими руками три команды, а ему дают контракт на пять лет! Это как?» - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Канчельскис добавил, что Талалаев является слабым тренером.

Отметим, что «Химки» начали сезон в Мелбет-Первой лиге с двух поражений – от «Тюмени» (1:3) и «Торпедо» (1:2).