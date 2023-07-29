«СКА-Хабаровск» уступил «Соколу»

В единственном субботнем матче третьего тура в Мелбет-Первой лиге «СКА-Хабаровск» гостил у «Сокола» и мог возглавить турнирную таблицу. В первом тайме Никита Козловский пяткой бил в гуще игроков, и голкипер гостей уже на ленточке поймал мяч. На 57-й минуте сработал прессинг хозяев, и неприкрытый Владлен Бабаев со средней дистанции вколотил мяч в сетку. В ответ Олег Кожемякин головой опасно наносил удар - сэйв.
1:0, «Сокол» добыл вторую подряд домашнюю победу и настиг соперника на второй строчке.
Протокол игры
|(1:0) Ежков Данила57'
Косаревский Пётр•Молодцов Артём•Абазов Астемир•Гудков Ян• 76'Евдокимов Андрей90' (Озманов Давид (90') •Бабаев Владлен87' (Маньков Никита (87') •Козловский Никита73' (Югалдин Дмитрий (73') •Мальцев Михаил•Казанцев Данил73' (Сериков Илья (73') •Сасин Дмитрий• 90'Ежков Данила
Сугробов Владимир•Кожемякин Олег•Покидышев Николай•Рукас Томас•Симонян Артём•Бавин Юрий 67'79' (Григорьев Даниил (79') •Никитин Кирилл•Никитин Андрей Владимирович• 87'Бегун Дмитрий• 89'Петров Илья62' (Алиев Саид (62') •Сосранов Рустам
29 июля.
Бан пользователя