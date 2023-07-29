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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» уступил «Соколу»

29 Июля 2023 • 20:07 Комментировать
Сокол
1:0
СКА-Хабаровск
окончен

В единственном субботнем матче третьего тура в Мелбет-Первой лиге «СКА-Хабаровск» гостил у «Сокола» и мог возглавить турнирную таблицу. В первом тайме Никита Козловский пяткой бил в гуще игроков, и голкипер гостей уже на ленточке поймал мяч. На 57-й минуте сработал прессинг хозяев, и неприкрытый Владлен Бабаев со средней дистанции вколотил мяч в сетку. В ответ Олег Кожемякин головой опасно наносил удар - сэйв.

1:0, «Сокол» добыл вторую подряд домашнюю победу и настиг соперника на второй строчке.

Протокол игры  
Сокол1:0СКА-Хабаровск
(1:0) Ежков Данила57'  
Косаревский ПётрМолодцов АртёмАбазов АстемирГудков Ян  76'Евдокимов Андрей 90' (Озманов Давид ( 90') Бабаев Владлен 87' (Маньков Никита ( 87') Козловский Никита 73' (Югалдин Дмитрий ( 73') Мальцев МихаилКазанцев Данил 73' (Сериков Илья ( 73') Сасин Дмитрий  90'Ежков Данила
Запасные: Караев МаксимЛеонтьев ИгорьВебер Дмитрий2Фёдоров Артём
Сугробов ВладимирКожемякин ОлегПокидышев НиколайРукас ТомасСимонян АртёмБавин Юрий  67' 79' (Григорьев Даниил ( 79') Никитин КириллНикитин Андрей Владимирович  87'Бегун Дмитрий  89'Петров Илья 62' (Алиев Саид ( 62') Сосранов Рустам
Запасные: Савинов АндрейГонгапшев АльбекИмамов ИсламРукас АндрюсСтародуб Дмитрий
29 июля.

 

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