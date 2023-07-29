«СКА-Хабаровск» уступил «Соколу»

В единственном субботнем матче третьего тура в Мелбет-Первой лиге «СКА-Хабаровск» гостил у «Сокола» и мог возглавить турнирную таблицу. В первом тайме Никита Козловский пяткой бил в гуще игроков, и голкипер гостей уже на ленточке поймал мяч. На 57-й минуте сработал прессинг хозяев, и неприкрытый Владлен Бабаев со средней дистанции вколотил мяч в сетку. В ответ Олег Кожемякин головой опасно наносил удар - сэйв.

1:0, «Сокол» добыл вторую подряд домашнюю победу и настиг соперника на второй строчке.