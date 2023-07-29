Гаджиев: «Махачкалинскому «Динамо» нужен такой опытный вратарь, как Джанаев»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал об интересе дагестанского клуба к бывшему вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву.

«Нам нужен такой опытный голкипер, как Джанаев. Мы не против, если он перейдёт к нам. Но мы не ведём переговоры с ним», — цитирует Гаджиева Sport24.

Отметим, что в настоящий момент 36-летний голкипер находится в статусе свободного агента. По словам Гаджиева, Джанаев имеет предложения от клубов РПЛ, поэтому в настоящий момент махачкалинское «Динамо» не является для него приоритетным вариантом.

В минувшем сезоне Джанаев провёл за «Сочи» 11 матчей, пропустил 23 гола и в трёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ранее вратарь также выступал за такие клубы, как «Рубин», «Ростов», «Спартак» и «Терек» («Ахмат»).