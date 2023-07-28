Полоз обратился к фанатам «Торпедо»

В пятницу «Торпедо» объявило о подписании контракта с Дмитрием Полозом. Форвард, который по завершению прошлого сезона покинул «Ростов», подписал трудовое соглашение сроком на два сезона.

Пресс-служба «автозаводцев» опубликовала в «Телеграме» видео с коротким обращением 32-летнего Полоза к болельщикам.

«Привет, «чёрно-белые»! Теперь я с вами», - сказал футболист.

«Торпедо» пока что не теряло очков в сезоне Мелбет-Первой лиги, выиграв оба прошедших матча. Ближайшую игру второго по рангу дивизиона «автозаводцы» проведут 30 июля – против «Черноморца».