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Мелбет-Первая лига

​9 из 9: «Акрон» мощно стартовал в Мелбет-Первой лиге

28 Июля 2023 • 23:10 Комментировать (1)
Акрон
5:1
Арсенал Тула
окончен

В пятницу вечером программу третьего тура Мелбет-Первой лиги открывали «Акрон» и «Арсенал» из Тулы. Серьёзной борьбы на футбольном поле не получилось – «Акрон» отпраздновал крупную победу со счётом 5:1. В составе победившей команды голами отметились Константин Савичев, Владислав Галкин, Абу-Саид Эльдарушев, Владимир Азаров и Андрес Понсе. За «канониров» отличился Артём Попов.

«Акрон» располагается на вершине турнирной таблицы второго по рангу дивизиона. Команда набрала девять очков из девяти возможных при разности голов 11:2. Мощное начало сезона. А вот «Арсенал» после трёх туров имеет только два балла в активе.

Протокол игры  
Акрон5:1Арсенал Тула
(1:0) Савичев Константин21'  
(2:0) Галкин Владислав30'  
(3:0) Эльдарушев Абу-Саид44'  
  47'Попов Артём (3:1)
(4:1) Азаров Владимир88'  
(5:1) Понсе Андрес90'  
Волков СергейДанилкин ЕгорАнджелкович НеманьяДимоски БоянСавичев Константин  25'Макаров Сергей 72' (Апеков Руслан ( 72') Песегов Евгений 67' (Данилин Кирилл ( 67') Чудин ИванГалкин Владислав 67' (Хубаев Давид ( 67') Килин Антон 72' (Азаров Владимир ( 72') Эльдарушев Абу-Саид 67' (Понсе Андрес ( 67')
Запасные: Палиенко МаксимНагаев ДмитрийКонюхов Вадим
Левашов МихаилНижегородов Константин 82' (Кайнов Максим ( 82') Быковский ИльяБольшаков КириллПомерко Алексей  23' 27' (Денисов Александр ( 27') Попов АртёмНдука Ифеани ДавидМацукатов Алекс 46' (Пантелеев Владислав ( 46'  78') Макаров Анатолий 46' (Лёвин Владислав ( 46') Окоронкво Джонатан ТеофилусТуре Момо 68' (Гелоян Ишхан ( 68')
Запасные: Кокарев НикитаХалназаров РустамЯковлев МихаилКоротков Александр IIХабибов АнсорФайзуллин Дэнис
28 июля.

 

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Арсенал Тула Акрон
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Комментарии (1)
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Жигуль
28 Июля 2023 в 23:34
Стадиона нет, толку мало от результата.
На Евро-Футболе:
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Окончен
Акрон Акрон
Арсенал Тула Арсенал Тула
5
1
1.82 3.55 4.50
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29.07.23 в 18:00
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