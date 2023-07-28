​9 из 9: «Акрон» мощно стартовал в Мелбет-Первой лиге

В пятницу вечером программу третьего тура Мелбет-Первой лиги открывали «Акрон» и «Арсенал» из Тулы. Серьёзной борьбы на футбольном поле не получилось – «Акрон» отпраздновал крупную победу со счётом 5:1. В составе победившей команды голами отметились Константин Савичев, Владислав Галкин, Абу-Саид Эльдарушев, Владимир Азаров и Андрес Понсе. За «канониров» отличился Артём Попов.

«Акрон» располагается на вершине турнирной таблицы второго по рангу дивизиона. Команда набрала девять очков из девяти возможных при разности голов 11:2. Мощное начало сезона. А вот «Арсенал» после трёх туров имеет только два балла в активе.