​9 из 9: «Акрон» мощно стартовал в Мелбет-Первой лиге

В пятницу вечером программу третьего тура Мелбет-Первой лиги открывали «Акрон» и «Арсенал» из Тулы. Серьёзной борьбы на футбольном поле не получилось – «Акрон» отпраздновал крупную победу со счётом 5:1. В составе победившей команды голами отметились Константин Савичев, Владислав Галкин, Абу-Саид Эльдарушев, Владимир Азаров и Андрес Понсе. За «канониров» отличился Артём Попов.
«Акрон» располагается на вершине турнирной таблицы второго по рангу дивизиона. Команда набрала девять очков из девяти возможных при разности голов 11:2. Мощное начало сезона. А вот «Арсенал» после трёх туров имеет только два балла в активе.
Протокол игры
|(1:0) Савичев Константин21'
|(2:0) Галкин Владислав30'
|(3:0) Эльдарушев Абу-Саид44'
|47'Попов Артём (3:1)
|(4:1) Азаров Владимир88'
|(5:1) Понсе Андрес90'
Волков Сергей•Данилкин Егор•Анджелкович Неманья•Димоски Боян•Савичев Константин• 25'Макаров Сергей72' (Апеков Руслан (72') •Песегов Евгений67' (Данилин Кирилл (67') •Чудин Иван•Галкин Владислав67' (Хубаев Давид (67') •Килин Антон72' (Азаров Владимир (72') •Эльдарушев Абу-Саид67' (Понсе Андрес (67')
Запасные: Палиенко Максим•Нагаев Дмитрий•Конюхов Вадим
Левашов Михаил•Нижегородов Константин82' (Кайнов Максим (82') •Быковский Илья•Большаков Кирилл•Померко Алексей 23'27' (Денисов Александр (27') •Попов Артём•Ндука Ифеани Давид•Мацукатов Алекс46' (Пантелеев Владислав (46') • 78'Макаров Анатолий46' (Лёвин Владислав (46') •Окоронкво Джонатан Теофилус•Туре Момо68' (Гелоян Ишхан (68')
28 июля.
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