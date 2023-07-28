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Тукманов оценил приход Полоза в «Торпедо»

28 Июля 2023 • 22:56 Комментировать
Торпедо Москва
...
Черноморец Нв
30.07 16:00

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов оценил приход в команду российского форварда Дмитрия Полоза.

«Как игрок он хороший, но думаю, что всё это не на долгую перспективу. Полагаю, сегодня он соответствует тем задачам, которые перед собой ставит «Торпедо», сложно оценить, насколько переход правильный», - рассуждает Тукманов для «Матч ТВ».

Напомним, ранее 32-летний Полоз подписал с «автозаводцами» контракт сроком на три года. Выступать за команду новичок будет под 70-м номером на спине. Ранее летом у игрока закончился контракт с «Ростовом».

​Полоз стал игроком «Торпедо»

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Полоз Александр Тукманов
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ТОРПЕДО МОСКВА ЧЕРНОМОРЕЦ НВ
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