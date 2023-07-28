Воспитанник московского ЦСКА, бывший форвард «Анжи» Сердер Сердеров возвращается в родную Махачкалу. Теперь игрок атаки будет выступать за клуб Мелбет-Первой лиги – махачкалинское «Динамо».

«Добро пожаловать домой, Сердер!», - радостно пишут в пресс-службе клуба, презентуя новичка.

Контракт Сердерова с «Динамо» рассчитан до конца стартовавшего сезона. В клуб игрок перешёл в статусе свободного агента из узбекского клуба «Согдиана».

Напомним, что тренирует махачкалинский клуб известный на постсоветском пространстве тренер Курбан Бердыев. После двух туров лиги динамовцы идут на 14-м месте в турнирной таблице с одним набранным баллом.