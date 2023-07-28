В «Торпедо» похвалили Клотета за старт сезона

Ярослав Савин, занимающий пост президента московского «Торпедо», положительно высказался о старте сезона под руководством испанского тренера Жозепа Клотета.

«Жозеп наш тренер, мы ему полностью доверяем — как доверяли и в конце прошлого сезона. Он показывает своей работой, что это правильный выбор», - цитирует Савина «РБ Спорт».

Напомним, что «Торпедо» удачно стартовало при Клотете в Мелбет-Первой лиге – за два первых тура у «чёрно-белых» набралось две победы.

Ближайший матч в лиге «автозаводцы» сыграют 30 июля в воскресенье. Дома команда Клотета встретится с новороссийским «Черноморцем» Константина Зырянова.