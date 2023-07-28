Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о своей занятости.

«В последнее время мало смотрю футбол, слабо наблюдаю за Кубком России. Видел всего один тайм в текущем розыгрыше. В основном занимаюсь делами со своими тренерами махачкалинского «Динамо», - сказал Гаджиев.

Махачкалинское «Динамо» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу дивизионе российского футбола. В двух прошедших турах команда смогла набрать только один зачётный балл.