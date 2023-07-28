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Мелбет-Первая лига

​Полоз стал игроком «Торпедо» официально

28 Июля 2023 • 18:15 Комментировать

«Торпедо» на страницах своего официального сайта сообщило о переходе нападающего Дмитрия Полоза. 32-летний футболист заключил с московским клубом трудовое соглашение, рассчитанное на два сезона.

За «Торпедо» Полоз будет играть под номером 70.

Напомним, что «Торпедо» по итогам прошлого сезона вылетело из Премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу. В двух стартовых турах второго по рангу футбольного дивизиона «автозаводцы» набрали шесть очков.

Добавим, что предыдущим клубом Дмитрия Полоза был «Ростов». По завершению сезона 2022/2023 нападающий обрёл статус свободного агента, в котором пребывал полтора месяца.

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