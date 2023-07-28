«Торпедо» на страницах своего официального сайта сообщило о переходе нападающего Дмитрия Полоза. 32-летний футболист заключил с московским клубом трудовое соглашение, рассчитанное на два сезона.

За «Торпедо» Полоз будет играть под номером 70.

Напомним, что «Торпедо» по итогам прошлого сезона вылетело из Премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу. В двух стартовых турах второго по рангу футбольного дивизиона «автозаводцы» набрали шесть очков.

Добавим, что предыдущим клубом Дмитрия Полоза был «Ростов». По завершению сезона 2022/2023 нападающий обрёл статус свободного агента, в котором пребывал полтора месяца.