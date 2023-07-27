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Мелбет-Первая лига

Форвард «Торпедо» Стефанович может покинуть столичный клуб

27 Июля 2023 • 20:04 Комментировать
Торпедо Москва
...
Черноморец Нв
30.07 16:00

27-летний форвард московского «Торпедо» Илья Стефанович может покинуть свою команду. Об этом сообщил его агент Андрей Талаев.

«Илья пока игрок «Торпедо». В матче с «Динамо» в первом туре вышел на замену, против «Химок» не играл, это тренерское решение. Останется в клубе? Трансферное окно открыто до сентября», - делится Талаев для Metaratings.

Напомним, что Стефанович перешёл в «Торпедо» зимой 2023 года. За 14 официальных матчей во второй половине прошлого сезона форвард оформил пять мячей в составе «автозаводцев».

После первых двух туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» идёт среди лидеров турнира, набрав шесть очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Стефанович
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ТОРПЕДО МОСКВА ЧЕРНОМОРЕЦ НВ
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