Форвард «Торпедо» Стефанович может покинуть столичный клуб

27-летний форвард московского «Торпедо» Илья Стефанович может покинуть свою команду. Об этом сообщил его агент Андрей Талаев.

«Илья пока игрок «Торпедо». В матче с «Динамо» в первом туре вышел на замену, против «Химок» не играл, это тренерское решение. Останется в клубе? Трансферное окно открыто до сентября», - делится Талаев для Metaratings.

Напомним, что Стефанович перешёл в «Торпедо» зимой 2023 года. За 14 официальных матчей во второй половине прошлого сезона форвард оформил пять мячей в составе «автозаводцев».

После первых двух туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» идёт среди лидеров турнира, набрав шесть очков.