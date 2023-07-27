Игрок «Крыльев» уверен в выходе «Акрона» в РПЛ

Игрок самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков уверен, что тольяттинский «Акрон» станет новым участником Российской премьер-лиги по итогам сезона-2023/24 в Мелбет-Первой лиге.

«Я на связи с «Акроном», был вариант остаться там, это хорошая команда. Но всегда стремишься выше, я решил попробовать в «Крыльях». Что касается «Акрона», я уверен, они выйдут в РПЛ в новом сезоне», - цитирует Салтыкова «Матч ТВ».

Напомним, что «Акрон» в прошлом году пошумел в Кубке России, дойдя до финала Пути регионов, однако в лиге финишировал лишь в середине турнирной таблицы.