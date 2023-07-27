Талалаев — о неудачном старте «Химок»: «Мы абсолютно спокойны, команда играет хорошо

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос о неудачных результатах подмосковного клуба в стартовых матчах нового сезона Мелбет-Первой лиги.

После двух туров в копилке «Химок» нет ни одного очка, в первой игре команда Талалаева проиграла «Тюмени» (1:3), а затем уступила «Торпедо» (1:2).

«Неудачный старт? Это вам кажется. Мы планировали, что будет сложно. Не планировали, что поедем в Тюмень этим составом, но планировали, что будет сложно. Мы абсолютно спокойны», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

Специалист считает, что его команда показывает хороший футбол, поэтому результат придет.

Стоит отметить, что «Химки» начали сезон без новичков в составе. ФИФА наложила на команду запрет на регистрацию игроков из-за долгов перед бывшими футболистами.