«СКА-Хабаровск» и «Динамо» Махачкала обменялись кругами

В календаре Мелбет-Первой лиги произошли небольшие изменения. Матч «СКА-Хабаровск» - «Динамо» Махачкала, запланированный на третье сентября, состоится на Дальнем Востоке, а 12 ноября команды сыграют в Дагестане, сообщает официальный сайт «армейцев». То есть, команды обменялись кругами.

В начале сентября коллектив из Хабаровска будет играть только дома - с «Динамо», «Волгарём» и «Химками», а вот ноябрь будет гостевым - поединки против «КАМАЗА», «Динамо», «Кубани» и «Химок».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».