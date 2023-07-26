Бывший центральный полузащитник московского «Торпедо» Игор Савич продолжит карьеру в бельгийском клубе «Зульте-Варегем». О переходе футболиста свободным агентом сообщает клубная пресс-служба, стороны подписали контракт по схеме «3+1».

Напомним, что босниец стал игроком «Торпедо» прошлой осенью – он перебрался в Москву из боснийского клуба «Зриньски» (Мостар). Всего за «автозаводцев» он провёл 19 официальных матчей во всех турнирах в рамках минувшего сезона, не отметившись голевыми действиями.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает новичка клуба второго бельгийского дивизиона в 500 тыс. евро.