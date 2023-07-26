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Экс-хавбек «Торпедо» Савич продолжит карьеру в Бельгии официально

26 Июля 2023 • 23:04 Комментировать
Торпедо Москва
...
Черноморец Нв
30.07 16:00

Бывший центральный полузащитник московского «Торпедо» Игор Савич продолжит карьеру в бельгийском клубе «Зульте-Варегем». О переходе футболиста свободным агентом сообщает клубная пресс-служба, стороны подписали контракт по схеме «3+1».

Напомним, что босниец стал игроком «Торпедо» прошлой осенью – он перебрался в Москву из боснийского клуба «Зриньски» (Мостар). Всего за «автозаводцев» он провёл 19 официальных матчей во всех турнирах в рамках минувшего сезона, не отметившись голевыми действиями.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает новичка клуба второго бельгийского дивизиона в 500 тыс. евро.

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ТОРПЕДО МОСКВА ЧЕРНОМОРЕЦ НВ
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