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Мелбет-Первая лига

Агент: «Пока никакого решения по Тассано нет»

26 Июля 2023 • 14:24 Комментировать
Нефтехимик
...
Химки
30.07 18:00

Хелио Мартинс, агент защитника «Химок» Кристиана Тассано, высказался о будущем 27-летнего уругвайца, чей контракт с подмосковным клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что Тассано принял участие в матче первого тура Мелбет-Первой лиги против «Тюмени» (1:3), однако на следующую игру против «Торпедо» (1:2) футболист в заявку команды не попал.

«Он сыграл в первом туре, после чего вернулся к тренировкам со второй командой. На мой взгляд, ситуация немного нелепа, но что тут поделать, это футбол. И пока никакого решения по Тассано нет», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

Тассано перешёл в «Химки» в феврале нынешнего года из «Санта-Клары» за 300 тысяч евро. В составе «красно-чёрных» защитник провёл в общей сложности семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Кристиан Тассано Хелио Мартинс
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НЕФТЕХИМИК ХИМКИ
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