Агент: «Пока никакого решения по Тассано нет»

Хелио Мартинс, агент защитника «Химок» Кристиана Тассано, высказался о будущем 27-летнего уругвайца, чей контракт с подмосковным клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что Тассано принял участие в матче первого тура Мелбет-Первой лиги против «Тюмени» (1:3), однако на следующую игру против «Торпедо» (1:2) футболист в заявку команды не попал.

«Он сыграл в первом туре, после чего вернулся к тренировкам со второй командой. На мой взгляд, ситуация немного нелепа, но что тут поделать, это футбол. И пока никакого решения по Тассано нет», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

Тассано перешёл в «Химки» в феврале нынешнего года из «Санта-Клары» за 300 тысяч евро. В составе «красно-чёрных» защитник провёл в общей сложности семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.