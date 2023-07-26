Першин: «Стиль игры «Нефтехимика» — это рок-н-ролл!»

Нападающий «Нефтехимика» Матвей Першин рассказал о стиле игры нижнекамской команды.

20-летний Першин назвал «Нефтехимик» очень быстрой и молодой командой, которая обладает большим желанием и энергией.

«Стиль игры «Нефтехимика» — это рок-н-ролл! У нас есть драйв, желание и энергия. С этой командой и тренером я могу прогрессировать. Всё в моих руках. И ногах», — приводит слова Першина «РБ Спорт».

Кроме того, молодой футболист признался, что мечтает однажды оказаться в топ-клубе РПЛ, а затем и в Европе, где он поддерживает лондонский «Арсенал».

Отметим, что Першин является воспитанником «Локомотива». Также он выступал за санкт-петербургскую «Звезду». В составе «Нефтехимика» нападающий успел провести один матч, не отметившись в нём результативными действиями.