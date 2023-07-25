Столичная «Родина» отказалась продавать своего правого защитника Георгия Юдинцева в клуб чемпионата Венгрии – «Дебрецен».

Как сообщает портал Metaratings со ссылкой на свои источники, «Родину» не устроила сумма в 300 тыс. евро – именно столько денег венгры предлагали московскому клубу за 22-летнего игрока.

Отмечается, что также к Юдинцеву проявляют интерес клубы Российской премьер-лиги и сейчас вариант перехода россиянина в клуб элитного дивизиона выглядит наиболее реальным.

Юдинцев является игроком «Родины» с 2019 года, он уже сыграл за команду в 85 матчах, забил четыре гола и оформил 12 ассистов.