Тукманов оценил победу «Торпедо» над «Химками»

Бывший президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов оценил победу «автозаводцев» над «Химками» во вчерашнем матче второго тура Мелбет-Первой лиги.

«Молодцы. На мой взгляд, сейчас «черно‑белые» играют лучше, чем в прошлом году. Они более собраны, более ответственно ко всему относятся, физически хорошо готовы», - делится Тукманов с «Матч ТВ», добавляя, что по первым играм надежда на возвращение клуба в РПЛ однозначно есть.

Напомним, что «чёрно-белые» в гостях обыграли прямого конкурента за повышение в РПЛ благодаря голу, забитому на последних секундах встречи. В итоге она завершилась со счётом 2:1.