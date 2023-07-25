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Мелбет-Первая лига

Тукманов оценил победу «Торпедо» над «Химками»

25 Июля 2023 • 17:21 Комментировать
Торпедо Москва
...
Черноморец Нв
30.07 16:00

Бывший президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов оценил победу «автозаводцев» над «Химками» во вчерашнем матче второго тура Мелбет-Первой лиги.

«Молодцы. На мой взгляд, сейчас «черно‑белые» играют лучше, чем в прошлом году. Они более собраны, более ответственно ко всему относятся, физически хорошо готовы», - делится Тукманов с «Матч ТВ», добавляя, что по первым играм надежда на возвращение клуба в РПЛ однозначно есть.

Напомним, что «чёрно-белые» в гостях обыграли прямого конкурента за повышение в РПЛ благодаря голу, забитому на последних секундах встречи. В итоге она завершилась со счётом 2:1.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тукманов
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ТОРПЕДО МОСКВА ЧЕРНОМОРЕЦ НВ
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