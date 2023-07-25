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В «Химки» переходит воспитанник «Зенита», поигравший за границей эксклюзив

25 Июля 2023 • 16:20 Комментировать
Нефтехимик
...
Химки
30.07 18:00

Футбольный клуб «Химки» в ближайшее время пополнит состав вратарем Ярославом Бурыченковым. Представители 25-летнего голкипера эксклюзивно для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подтвердили эту информацию.

«Действительно, Бурыченков продолжит карьеру в «Химках». У Ярослава был ещё год по контракту с «Самтредией», но грузинский клуб пошёл на встречу и отпустил футболиста, понимая, что для него это шаг вперёд. У Бурыченкова были предложения, в том числе, из европейских чемпионатов, но мы посчитали, что на данном этапе карьеры «Химки» будут правильным выбором», - заявили в агентстве Draft Me.

Воспитанник питерского «Зенита» имеет опыт игры в Юношеской лиги УЕФА в составе «сине-бело-голубых. Также в России вратарь выступал за «Звезду» из Санкт-Петербурга и «Металлург» из Видного. С февраля 2022-го года Бурыченков защищал цвета грузинской «Самтредии», которой помог пробиться в элитный дивизион страны. В текущем розыгрыше чемпионата Грузии Бурыченков успел провести десять матчей, в двух из которых сыграл на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Самтредия трансферы футбола - лето 2023 Ярослав Бурыченков
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НЕФТЕХИМИК ХИМКИ
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