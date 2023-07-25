Клотет: «Лебеденко помогает нам, но мы создаём будущее «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет после победы над «Химками» (2:1) в матче второго тура Мелбет-Первой лиги поделился мнением о возрастных игроках своей команды, таких как Игорь Лебеденко (40 лет) и Артём Самсонов (34 года).

По словам испанского специалиста, хоть опытные футболисты и помогают команде, он предпочитает играть молодым составом и создавать будущее клуба.

«У нас есть возрастные игроки, но игру с «Химками» мы завершали молодой командой. Чтобы развивать команду, мне нравится играть именно молодым составом. Сейчас Лебеденко помогает нам, но мы создаём будущее нашего клуба», — цитирует Клотета «Матч ТВ».

После двух туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 30 июля против «Черноморца». Начало — в 16:00 по московскому времени.