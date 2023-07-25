Самсонов: «Цель «Торпедо» — выйти в РПЛ»

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов рассказал о целях московской команды на нынешний сезон.

Напомним, вчера, 24 июля, в матче второго тура Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» обыграли «Химки» (2:1). Самсонов отметил высокую значимость этой победы, заявив, что цель «Торпедо» на текущий сезон — это выход в РПЛ.

«Мы сейчас нарабатываем схемы, тренируемся, всё впереди. Мы работаем и хотим добиваться в каждой игре победы. Сейчас это самое главное», — цитирует Самсонова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт 30 июля против «Черноморца». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.