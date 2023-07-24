Клотет поддержал Бабурина после вратарской ошибки

Наставник столичного «Торпедо» Жозеп Клотет поддержал основного вратаря своей команды Егора Бабурина, который допустил результативную ошибку.

Напомним, на 61-й минуте матча игрок «Химок» Илья Берковский исполнил штрафной удар с острого угла и поразил ворота «Торпедо». Бабурин не смог парировать спортивный снаряд, пропустив сферу в ближний угол.

«Бабурин является хорошим голкипером, и я его полностью поддерживаю, играет он уверенно. Сегодняшняя ошибка ничего не означает. Ситуация требует анализа», - цитирует Клотета пресс-служба «чёрно-белых».