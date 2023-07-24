Клотет: «Я очень счастлив, наконец-то команда поняла мои требования»

Испанский наставник столичного «Торпедо» Жозеп Клотет не скрывает радости от выездной победы над «Химками» в рамках Мелбет-Первой лиги. В понедельник вечером его подопечные обыграли «Химки» - 2:1, победный гол «автозаводцам» удалось забить на последних минутах встречи.

«Я очень счастлив. Наконец-то моя команда поняла мои требования. Я рассказал им, что у нас сегодня очень важное дерби и они выполнили всё, что я их просил, сыграв прагматично и не поддаваясь эмоциям», - цитирует Клотета пресс-служба «Торпедо».

Напомним, что неделей ранее «Торпедо» уверенно обыграло дома махачкалинское «Динамо» (2:0). Теперь столичный клуб – один из лидеров лиги с шестью очками в активе. Столько же – у «СКА-Хабаровск» и тольяттинского «Акрона».

«Торпедо» в последней атаке вырвало победу в матче с «Химками»