В «Химках» заявили, что Талалаеву нужно время

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал второе поражение его клуба подряд в рамках Мелбет-Первой лиги. Напомним, что в понедельник вечером химчане уступили дома столичному «Торпедо» - 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах матча.

«Я не великий эксперт, но пока ничего страшного не происходит – команда собирается, неплохо играли с «Торпедо». А Андрею Талалаеву нужно время, чтобы построить команду», - цитирует Садыгова «Матч ТВ».

Напомним, что в рамках первого тура первенства «Химки» неудачно съездили в гости к «Тюмени», где проиграли – 1:3. В рамках следующего тура подопечные Талалаева встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком».