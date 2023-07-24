Легионер «Химок» признался, что не знает, где находится Хабаровск

Сербский легионер «Химок» Петар Голубович признался, что не знает, где находится город Хабаровск. В него «Химкам» обязательно придётся слетать в рамках Мелбет-Первой лиги, когда наступит 10-й тур.

«Не знаю, где этот город расположен, но надеюсь, что одноклубники расскажут о поездке туда. Это наша работа, наша любимая игра. Хотелось бы, чтобы дорога была не сложной для нас, нам нужно набирать очки», - делится Голубович с «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» в понедельник вечером потерпели уже второе поражение подряд в рамках Мелбет-Первой лиги. Дома команда Андрея Талалаева уступила прямому конкуренту за повышение в РПЛ – столичному «Торпедо» - 1:2.