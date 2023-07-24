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Мелбет-Первая лига

Игрок «Химок» забил «Торпедо» прямым ударом со штрафного от боковой линии видео

24 Июля 2023 • 22:03 Комментировать
Нефтехимик
...
Химки
30.07 18:00

В понедельник вечером «Химки» принимали дома столичное «Торпедо» в рамках Мелбет-Первой лиги. Украшением матча стал необычный гол в исполнении хозяев, который оформил Илья Берковский.

Так, полузащитник вызвался исполнять штрафной удар, назначенный недалеко от боковой линии поля – решил пробить прямым ударом и не прогадал. Мяч попал прямо в цель, а «Химки» сравняли счёт – 1:1.

Правда, гол не помог химчанам получить по итогам матча хоть какие-то очки – в конце игры «Торпедо» вновь вырвалось вперёд и теперь уже окончательно – 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Илья Берковский
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НЕФТЕХИМИК ХИМКИ
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