«Торпедо» в последней атаке вырвало победу в матче с «Химками»

В заключительном матче второго тура Мелбет-Первой лиги встретились «Химки» и «Торпедо», которые ещё весной играли в Премьер-лиге. Уже на шестой минуте гости повели после розыгрыша углового и удара по воротам метров с семи от Йорди Рейны. В целом команды постоянно искали счастья у чужих ворот, и голкиперы постоянно трудились. В итоге в середине второго тайма Илья Берковский поразил ближний угол ворот, заметив, что Егор Бабурин ошибся при выборе позиции. На 90-й минуте снова после стандарта гости отличились, Владимир Москвичёв в падении при помощи рикошета забил победный гол - 2:1.

«Торпедо» с 6 баллами делит первое место, его соперник пока не набрал ни одного очка.