«Торпедо» в последней атаке вырвало победу в матче с «Химками»

В заключительном матче второго тура Мелбет-Первой лиги встретились «Химки» и «Торпедо», которые ещё весной играли в Премьер-лиге. Уже на шестой минуте гости повели после розыгрыша углового и удара по воротам метров с семи от Йорди Рейны. В целом команды постоянно искали счастья у чужих ворот, и голкиперы постоянно трудились. В итоге в середине второго тайма Илья Берковский поразил ближний угол ворот, заметив, что Егор Бабурин ошибся при выборе позиции. На 90-й минуте снова после стандарта гости отличились, Владимир Москвичёв в падении при помощи рикошета забил победный гол - 2:1.
«Торпедо» с 6 баллами делит первое место, его соперник пока не набрал ни одного очка.
Протокол игры
|6'Рейна Йорди (0:1)
|(1:1) Берковский Илья63'
|90' Москвичёв Владимир (0:1)
Митрюшкин Антон•Исаенко Олег•Волков Захар•Андраде Лео• 34'Степанов Данил•Варатынов Сергей59' (Руденко Александр Александрович (59') •Нетфуллин Равиль•Хосонов Хетаг46' (Берковский Илья (46') •Кулишев Артём59' (Ларин Алексей Николаевич (59') •Архипов Артём63' (Панченко Кирилл (63') •Корян Аршак88' (Магомедов Бутта (88')
Бабурин Егор•Бородин Сергей Алексеевич•Калугин Никита•Шляков Евгений•Самсонов Артём Владимирович79' (Шевченко Глеб (79') •Юзепчук Роман•Чурич Марио• 68'Усанов Алексей 22'86' (Шамкин Даниил (86') •Манелов Ираклий77' (Орехов Александр (77') •Рейна Йорди•Лебеденко Игорь86' (Москвичёв Владимир (86')
24 июля.
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