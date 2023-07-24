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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» в последней атаке вырвало победу в матче с «Химками»

24 Июля 2023 • 21:29 Комментировать
Химки
1:2
Торпедо Москва
окончен

В заключительном матче второго тура Мелбет-Первой лиги встретились «Химки» и «Торпедо», которые ещё весной играли в Премьер-лиге. Уже на шестой минуте гости повели после розыгрыша углового и удара по воротам метров с семи от Йорди Рейны. В целом команды постоянно искали счастья у чужих ворот, и голкиперы постоянно трудились. В итоге в середине второго тайма Илья Берковский поразил ближний угол ворот, заметив, что Егор Бабурин ошибся при выборе позиции. На 90-й минуте снова после стандарта гости отличились, Владимир Москвичёв в падении при помощи рикошета забил победный гол - 2:1.

«Торпедо» с 6 баллами делит первое место, его соперник пока не набрал ни одного очка.

Протокол игры  
Химки1:2Торпедо Москва
  6'Рейна Йорди (0:1)
(1:1) Берковский Илья63' 90' Москвичёв Владимир (0:1)
Митрюшкин АнтонИсаенко ОлегВолков ЗахарАндраде Лео  34'Степанов ДанилВаратынов Сергей 59' (Руденко Александр Александрович ( 59') Нетфуллин РавильХосонов Хетаг 46' (Берковский Илья ( 46') Кулишев Артём 59' (Ларин Алексей Николаевич ( 59') Архипов Артём 63' (Панченко Кирилл ( 63') Корян Аршак 88' (Магомедов Бутта ( 88')
Запасные: Мелентиевич СтефанЧежия ИраклийСкворцов ЛевМохаммад АмирАветисян ПетросОбухов ИгорьКасимов Тимур
Бабурин ЕгорБородин Сергей АлексеевичКалугин НикитаШляков ЕвгенийСамсонов Артём Владимирович 79' (Шевченко Глеб ( 79') Юзепчук РоманЧурич Марио  68'Усанов Алексей  22' 86' (Шамкин Даниил ( 86') Манелов Ираклий 77' (Орехов Александр ( 77') Рейна ЙордиЛебеденко Игорь 86' (Москвичёв Владимир ( 86')
Запасные: Енин ИванБалахонов АлександрСтефанович ИльяБондарь АндрейИваньков Александр IIГорбунов Игорь
24 июля.

 

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