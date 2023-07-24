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Мелбет-Первая лига

Защитник «Химок» Голубович выбыл из-за травмы

24 Июля 2023 • 20:35 Комментировать
Химки
1:2
Торпедо Москва
окончен

Легионер подмосковных «Химок» Петар Голубович выбыл из состава своего клуба по причине здоровья – у серба травма голеностопа. Поэтому он не принимает участие в вечернем матче против московского «Торпедо» в рамках Мелбет-Первой лиги.

«На тренировке подвернул голеностоп, поэтому сейчас есть небольшой дискомфорт. Надеюсь, что сыграю уже в следующем матче», - цитирует Голубовича «Матч ТВ».

Напомним, «Химки» и «Торпедо» выясняют отношения в этот вечер понедельника. По итогам первого тайма впереди «автозаводцы» - 1:0, единственным голом отличился перуанский легионер «Торпедо» Йорди Рейна.

Следите за главными событиями игры на портале LiveResult.ru, идёт текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Петар Голубович
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