«Алания» обыграла «Нефтехимик» в первом домашнем матче сезона

Владикавказская «Алания» одержала минимальную победу над «Нефтехимиком» (1:0) в рамках матча второго тура Мелбет-Первой лиги. Автором единственного гола в игре стал Ислам Машуков, который забил в самом конце первого тайма.
Стоит отметить, что на 26-й минуте хавбек «Нефтехимика» Кирилл Морозов получил прямую красную карточку за грубый фол на Ибрагиме Цаллагове. Однако «Алания» играла в большинстве только до 68-й минуты матча, когда Николай Гиоргобиани получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Протокол игры
|(1:0) Машуков Ислам45'
Солдатенко Ростислав•Бутаев Аллон•Шавлохов Давид•Качмазов Сослан•Багаев Алан•Цараев Алан•Цаллагов Ибрагим•Тарба Заур73' (Царукян Валерий (73') •Гиоргобиани Николай 47'• 68'Гурциев Батраз73' (Мельников Степан (73') •Машуков Ислам79' (Караев Давид (79')
Голубев Андрей•Бердников Алексей• 90'Ситдиков Марат• 36'Зорин Богдан• 83'Шоркин Максим•Кокоев Давид73' (Талалай Денис (73') •Петров Максим Вячеславович 50'73' (Першин Матвей (73') •Морозов Кирилл• 26'Касаткин Никита46' (Герасимов Алексей (46') •Котик Артём65' (Грузнов Илья (65') •Базелюк Константин28' (Денисов Роман (28')
24 июля.
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