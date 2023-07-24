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Мелбет-Первая лига

«Алания» обыграла «Нефтехимик» в первом домашнем матче сезона

24 Июля 2023 • 19:57 Комментировать
Алания
1:0
Нефтехимик
окончен

Владикавказская «Алания» одержала минимальную победу над «Нефтехимиком» (1:0) в рамках матча второго тура Мелбет-Первой лиги. Автором единственного гола в игре стал Ислам Машуков, который забил в самом конце первого тайма.

Стоит отметить, что на 26-й минуте хавбек «Нефтехимика» Кирилл Морозов получил прямую красную карточку за грубый фол на Ибрагиме Цаллагове. Однако «Алания» играла в большинстве только до 68-й минуты матча, когда Николай Гиоргобиани получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Протокол игры  
Алания1:0Нефтехимик
(1:0) Машуков Ислам45'  
Солдатенко РостиславБутаев АллонШавлохов ДавидКачмазов СосланБагаев АланЦараев АланЦаллагов ИбрагимТарба Заур 73' (Царукян Валерий ( 73') Гиоргобиани Николай  47'  68'Гурциев Батраз 73' (Мельников Степан ( 73') Машуков Ислам 79' (Караев Давид ( 79')
Запасные: Засеев АзаматЧочиев АланГогниев РусланДауров РусланСухорученко МихаилКобесов ДавидБакаев МихаилНорчаев ХусаинНатабашвили Георгий
Голубев АндрейБердников Алексей  90'Ситдиков Марат  36'Зорин Богдан  83'Шоркин МаксимКокоев Давид 73' (Талалай Денис ( 73') Петров Максим Вячеславович  50' 73' (Першин Матвей ( 73') Морозов Кирилл  26'Касаткин Никита 46' (Герасимов Алексей ( 46') Котик Артём 65' (Грузнов Илья ( 65') Базелюк Константин 28' (Денисов Роман ( 28')
Запасные: Кахидзе АлександрКолмаков МаксимМарухин ВладимирЕщенко Сергей
24 июля.

 

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Алания Нефтехимик
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