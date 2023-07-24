«Алания» обыграла «Нефтехимик» в первом домашнем матче сезона

Владикавказская «Алания» одержала минимальную победу над «Нефтехимиком» (1:0) в рамках матча второго тура Мелбет-Первой лиги. Автором единственного гола в игре стал Ислам Машуков, который забил в самом конце первого тайма.

Стоит отметить, что на 26-й минуте хавбек «Нефтехимика» Кирилл Морозов получил прямую красную карточку за грубый фол на Ибрагиме Цаллагове. Однако «Алания» играла в большинстве только до 68-й минуты матча, когда Николай Гиоргобиани получил вторую желтую карточку и покинул поле.