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Мелбет-Первая лига

«Химки» и «Торпедо» огласили составы на матч Мелбет-Первой лиги

24 Июля 2023 • 19:02 Комментировать
Химки
0:1
Торпедо Москва
перерыв

Бывшие клубы РПЛ, а ныне участники Мелбет-Первой лиги, «Химки» и «Торпедо» огласили составы на очную встречу в рамках второго тура первенства. Она стартует в 18:30 на подмосковной «Арене Химки».

«Химки»: Митрюшкин, Исаенко, Волков, Лео Андраде, Степанов, Варатынов, Корян, Нетфуллин, Хосонов, Кулишев, Архипов;

«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Калугин, Шляков, Юзепчук, Самсонов, Чурич, Манелов, Усанов, Рейна, Лебеденко.

Напомним, что в первом туре лиги «Торпедо» уверенно обыграло в «Лужниках» махачкалинское «Динамо» (2:0), а химчане сенсационно проиграли на выезде «Тюмени» - 1:3. Сибирский клуб в прошлом сезоне выступал во Второй лиге.

Следите за событиями матча благодаря текстовой онлайн-трансляции от портала LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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