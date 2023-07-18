Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Талалаев: «Эксперимент с составом можно признать неудачным»

18 Июля 2023 • 13:22 Комментировать

«Химки» стартовали в новом сезоне Первой лиги. Дебютная игра в новом турнире стала неудачной для команды Андрея Талалаева. Отметим, что бывший участник Премьер-лиги подошел к встрече с «Тюменью» (1:3) с рядом проблем. Клуб не смог заявить на турнир большинство основных футболистов.

- Эксперимент с составом можно признать неудачным, - приводят слова главного тренера Андрея Талалаева «Вести Подмосковья». - У нас 17 игроков не заявлены.

Наставник добавил, что в идеальных условиях из состава на матч с «Тюменью» он бы рассчитывал на голкипера и еще 2-3 игроков.

В следующий понедельник «Химки» сыграют против «Торпедо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.07.23 в 18:00
Алания Алания
Нефтехимик Нефтехимик
1.79 3.70 4.60
Видео
24.07.23 в 19:30
Химки Химки
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.55 3.35 2.80
Видео
Все матчи
Новости
23 Июля
21:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» с «Родиной» не порадовали голами
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» и махачкалинское «Динамо» остаются без голов в текущем сезоне
20:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» вышел в лидеры Мелбет-Первой лиги после разгрома «Волгаря»
20:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» обыграл «Шинник» и набрал первые очки в Мелбет-Первой лиге
16:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов: «Оборонялись достаточно неплохо в плане организации»
13:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» забил первый мяч и впервые победил в Мелбет-Первой лиге
12:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» вышел на чистое первое место, обыграв «Тюмень»
10:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Химки - Торпедо: прогноз на матч 2-го тура Первой лиги
09:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Алания - Нефтехимик: прогноз на матч 2-го тура Первой лиги
21 Июля
18:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
​ФИФА сняла санкции с «Родины»
14:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гбане сменил «Химки» на «Жил Висенте»
14:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье хабаровский СКА проведёт второй домашний матч
14:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гол Никитина из «СКА-Хабаровска» признан лучшим в первом туре видео
09:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-форвард «Ювентуса» может перейти в московский клуб
20 Июля
17:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полоз тренируется с московским клубом
Все новости
Рекомендуем