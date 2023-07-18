Талалаев: «Эксперимент с составом можно признать неудачным»

«Химки» стартовали в новом сезоне Первой лиги. Дебютная игра в новом турнире стала неудачной для команды Андрея Талалаева. Отметим, что бывший участник Премьер-лиги подошел к встрече с «Тюменью» (1:3) с рядом проблем. Клуб не смог заявить на турнир большинство основных футболистов.

- Эксперимент с составом можно признать неудачным, - приводят слова главного тренера Андрея Талалаева «Вести Подмосковья». - У нас 17 игроков не заявлены.

Наставник добавил, что в идеальных условиях из состава на матч с «Тюменью» он бы рассчитывал на голкипера и еще 2-3 игроков.

В следующий понедельник «Химки» сыграют против «Торпедо».