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Мелбет-Первая лига

«Акрон» вышел в лидеры Мелбет-Первой лиги после разгрома «Волгаря»

23 Июля 2023 • 20:05 Комментировать

«Акрон» продолжает побеждать на старте сезона в Мелбет-Первой лиге. Коллектив из Тольятти гостил у «Волгаря» и после равного первого тайма устроил сопернику разгром после перерыва - 4:1. Абу-Саид Эльдарушев забил по голу в начале каждой 45-минутке, также у гостей отличились Антон Килин и Евгений Песегов. Гол престижа у соперника в активе у Тимура Жамалетдинова.

«Акрон» за счет лучшей разницы голов подвинул СКА с первого места, «Волгарь» - на дне таблицы.

«Волгарь» - «Акрон» - 1:4 (1:1)

Голы: Эльдарушев, 7 - 0:1; Жамалетдинов, 45 - 1:1; Эльдарушев, 51 - 1:2; Килин, 55 - 1:3; Песегов, 85 - 1:4.

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Волгарь Акрон
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