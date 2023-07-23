«Сокол» обыграл «Шинник» и набрал первые очки в Мелбет-Первой лиге

Стартовавшие с поражений в Мелбет-Первой лиге «Сокол» и «Шинник» сегодня боролись за очки в очном поединке. Андрей Евдокимов уже на шестой минуте вывел хозяев вперед, а соперник отыгрался в конце тайма стараниями Дмитрия Самойлова. Игорь Турсунов с пенальти на 45-й минуте принес победу хозяевам в первом тайме, а ближе к финальному свистку поставил точку Владлен Бабаев. Гости перед финальным свистком также отличились. но этого было мало. «Сокол» победил со счетом 3:2.

«Сокол» - «Шинник» - 3:2 (2:1)

Голы: Евдокимов, 6 - 1:0; Самойлов, 41 - 1:1; Турсунов (пен.), 45 - 2:1; Бабаев, 87 - 3:1; Гащенков, 90 - 3:2.