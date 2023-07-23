Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» вышел на чистое первое место, обыграв «Тюмень»

23 Июля 2023 • 12:37 Комментировать

В Первой лиге стартовал второй тур матчем «СКА-Хабаровск» - «Тюмень». Коллективы начали сезон с побед, и у кого-то был шанс единолично возглавить таблицу.

На 14-й минуте после розыгрыша углового последовал заброса на линию вратарской, откуда Олег Кожемякин головой переправил мяч в сетку. Моментов было не очень много, но ещё один гол болельщики увидели. После передачи от своего защитника голкипер гостей махнул мимо мяча, и Саид Алиев наказал соперника, поразив пустые ворота.

2:0, дальневосточники с 6 очками в активе лидируют, «Тюмень» с тремя баллами идет следом.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Тюмень СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Тюмень Тюмень
2
0
1.92 3.50 4.10
Видео
76 мин
Енисей Енисей
Ленинградец Ленинградец
0
0
2.44 3.25 3.00
Видео
23.07.23 в 17:00
КАМАЗ КАМАЗ
ФК Кубань ФК Кубань
2.38 3.25 3.10
Видео
23.07.23 в 18:00
Волгарь Волгарь
Акрон Акрон
2.75 3.20 2.70
Видео
23.07.23 в 18:00
Сокол Сокол
Шинник Шинник
2.41 3.35 3.00
Видео
23.07.23 в 19:00
Черноморец Нв Черноморец Нв
Родина Москва Родина Москва
4.20 3.45 1.92
Видео
23.07.23 в 19:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.65 3.05 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Июля
12:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» вышел на чистое первое место, обыграв «Тюмень»
10:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Химки - Торпедо: прогноз на матч 2-го тура Первой лиги
09:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Алания - Нефтехимик: прогноз на матч 2-го тура Первой лиги
21 Июля
18:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
​ФИФА сняла санкции с «Родины»
14:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гбане сменил «Химки» на «Жил Висенте»
14:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье хабаровский СКА проведёт второй домашний матч
14:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гол Никитина из «СКА-Хабаровска» признан лучшим в первом туре видео
09:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-форвард «Ювентуса» может перейти в московский клуб
20 Июля
17:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полоз тренируется с московским клубом
11:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов
19 Июля
15:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Химок» Гбане отправится в аренду в Португалию
18 Июля
19:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев рассказал, почему в штаб Бердыева не входит Кириченко
17:44 · Россия. Премьер-лига
«Алания» арендует защитника «Краснодара»
17:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Родине» отреагировали на запрет ФИФА на регистрацию футболистов
12:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Аджоев-старший покинул пост президента тульского «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем