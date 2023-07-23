«СКА-Хабаровск» вышел на чистое первое место, обыграв «Тюмень»

В Первой лиге стартовал второй тур матчем «СКА-Хабаровск» - «Тюмень». Коллективы начали сезон с побед, и у кого-то был шанс единолично возглавить таблицу.

На 14-й минуте после розыгрыша углового последовал заброса на линию вратарской, откуда Олег Кожемякин головой переправил мяч в сетку. Моментов было не очень много, но ещё один гол болельщики увидели. После передачи от своего защитника голкипер гостей махнул мимо мяча, и Саид Алиев наказал соперника, поразив пустые ворота.

2:0, дальневосточники с 6 очками в активе лидируют, «Тюмень» с тремя баллами идет следом.