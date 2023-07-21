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​ФИФА сняла санкции с «Родины»

21 Июля 2023 • 18:46 Комментировать
Черноморец Нв
...
Родина Москва
23.07 19:00

«Родина» снова может регистрировать новых футболистов. Несколько дней назад стало известно, что ФИФА запретила московскому клубу регистрацию новичков из-за жалобы «Браво» - словенский клуб имел претензии к «Родине» по трансферу игрока.

«ФИФА сняла запрет на регистрацию новых игроков, вопрос решён положительно. Все технические нюансы были решены, клуб заявил всех новых игроков на следующий тур», - сказал  ТАСС Артём Лисовский, который занимает пост пресс-атташе «Родины».

«Родина» начала новый сезон на мажорной ноте. Московская команда разгромила «Сокол» на своём поле с результатом 4:0. Следующий матч «Родина» проведёт 23 июля – против «Черноморца».

Напомним, что в прошлом сезоне «Родина» пробилась в стыковые игры за место в РПЛ, но уступила там «Пари НН».

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