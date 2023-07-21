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Гбане сменил «Химки» на «Жил Висенте»

21 Июля 2023 • 14:44 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
24.07 19:30

Подмосковные «Химки» получили возможность зарегистрировать новичков после отмены наложенного ФИФА трансферного бана. Таким образом во втором туре Первой лиги против «Торпедо» коллектив Андрея Талалаева сможет сыграть более сильным составом, чем против «Тюмени» на старте сезона.

Несмотря на эту новость, команда потеряла одного из лидеров прошлого сезона. 22-летний ивуариец Роман Гбане переходит в португальский «Жил Висенте» на правах аренды. В прошлом сезоне он провел за «Химки» 22 матча, сообщают «Вести Подмосковья».

Также напомним, что Аяз Гулиев остается в «Химках» после срыва переговоров о переходе в «Нефтчи».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Жил Висенте Роман Гбане
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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