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В воскресенье хабаровский СКА проведёт второй домашний матч

21 Июля 2023 • 14:34 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Тюмень
23.07 10:30

Во втором туре первой лиги хабаровский СКА снова будет играть дома. Его соперник - «Тюмень», новичок второго по силе дивизиона. Стартовый свисток прозвучит в воскресенье в 17:30 по хабаровскому времени и в 10:30 - по московскому. Игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

«Тюмень» выиграла четвертую группу Второй лиги и пошла на повышение. В прошлом туре команда сенсационно обыграла «Химки» (3:1). Лучшим бомбардиром прошлого сезона в составе «Тюмени» стал 37-летний Антон Кобялко (14 голов).

По личным встречам перевес у СКА - 5 побед при 3 поражениях и 2 ничьих.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-ХАБАРОВСК ТЮМЕНЬ
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