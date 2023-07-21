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Мелбет-Первая лига

Гол Никитина из «СКА-Хабаровска» признан лучшим в первом туре видео

21 Июля 2023 • 14:27 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:0
Шинник
окончен

Несколько дней назад состоялись матчи стартового тура в Первой лиге. Игровой день был не самым результативным, тем не менее, болельщики увидели 22 гола, пятерку лучших из которых предлагаем вашему вниманию. Самые красивые результативные удары на счету Владислава Руденко из «Черноморца», Александра Коротаева из «Тюмени», Ивана Тимошенко из «Родины», Виталия Стежко из «Енисея», а также Кирилла Никитина из «СКА-Хабаровска».

Полузащитник дальневосточников поставил точку в победном матче с «Шинником» (2:0). Его дальний удар стал неберущимся для вратаря соперника Александра Довбни. Именно эта попытка была признана лучшей в первом туре.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Кирилл Никитин
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