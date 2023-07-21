Несколько дней назад состоялись матчи стартового тура в Первой лиге. Игровой день был не самым результативным, тем не менее, болельщики увидели 22 гола, пятерку лучших из которых предлагаем вашему вниманию. Самые красивые результативные удары на счету Владислава Руденко из «Черноморца», Александра Коротаева из «Тюмени», Ивана Тимошенко из «Родины», Виталия Стежко из «Енисея», а также Кирилла Никитина из «СКА-Хабаровска».

Полузащитник дальневосточников поставил точку в победном матче с «Шинником» (2:0). Его дальний удар стал неберущимся для вратаря соперника Александра Довбни. Именно эта попытка была признана лучшей в первом туре.

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