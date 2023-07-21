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Экс-форвард «Ювентуса» может перейти в московский клуб

21 Июля 2023 • 09:10 Комментировать

Нападающий Андрия Филипович, который покинул «Актобе» и находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в России.

Как информируют журналисты Metaratings.ru, подписать 26-летнего хорватского футболиста хочет московское «Торпедо», которое по итогам сезона вылетело в Первую лигу. Условия потенциальной сделки между сторонами не раскрываются.

Стоит отметить, что в 2015 году Филипович находился в структуре туринского «Ювентуса».

Трансферная стоимость форварда оценивается в 450 тысяч евро. За «Актобе» он провел 14 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва трансферы футбола - лето 2023 Андрия Филипович
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