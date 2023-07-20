Полоз тренируется с московским клубом

Нападающий Дмитрий Полоз в настоящий момент тренируется с клубом из Москвы. Речь идёт о «Торпедо», которое по итогам прошлого сезона вылетело из Премьер-лиги в Первую лигу. О том, что 32-летний Полоз работает с «автозаводцами», на своих страницах рассказывает sport24.

Как известно, в настоящий момент Полоз пребывает в статусе свободного агента. По завершению сезона 2022/2023 нападающий покинул «Ростов» в связи с истечением срока трудового соглашения.

Напомним, что «Торпедо» начало первенство Первой лиги с победы над «Динамо» из Махачкалы со счётом 2:0. Ближайший матч команда проведёт 24 июля – против «Химок» на поле соперника.