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Мелбет-Первая лига

С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

20 Июля 2023 • 11:03 Комментировать

Николай Оленев, который является гендиректором подмосковных «Химок», заявил о том, что с клуба был снят запрет на регистрацию новых футболистов.

«С нас сняли ограничения на регистрацию новых футболистов. Вчера вечером мы получили эту информацию от ФИФА», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подмосковному клубу было запрещено регистрировать новых футболистов из-за долгов перед несколькими легионерами. 10 июля им перевели денежные средства.

В первом туре нового сезона Первой лиги «Химки» потерпели поражение от «Тюмени» со счетом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Оленев
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