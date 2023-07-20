С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Николай Оленев, который является гендиректором подмосковных «Химок», заявил о том, что с клуба был снят запрет на регистрацию новых футболистов.

«С нас сняли ограничения на регистрацию новых футболистов. Вчера вечером мы получили эту информацию от ФИФА», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подмосковному клубу было запрещено регистрировать новых футболистов из-за долгов перед несколькими легионерами. 10 июля им перевели денежные средства.

В первом туре нового сезона Первой лиги «Химки» потерпели поражение от «Тюмени» со счетом 1:3.