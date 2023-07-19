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Игрок «Химок» Гбане отправится в аренду в Португалию

19 Июля 2023 • 15:53 Комментировать

Полузащитник подмосковных «Химок» Роман Мори Гбане будет арендован клубом португальской Примейры – «Жил Висенте». О сделке между сторонами сообщается на портале Transfermarkt, официальные ресурсы обоих футбольных клубов пока молчат.

Напомним, 22-летний иваурийский опорник пополнил состав «Химок» летом прошлого года в рамках аренды из хорватского клуба «Биело-Брдо». Текущим летом «Химки» игрока выкупили, а теперь отдали в годичную аренду.

В минувшем сезоне новый клуб Гбане занял по итогам чемпионата Португалии 13-е место, набрав 37 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Жил Висенте Роман Мори Гбане
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