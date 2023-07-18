Гаджиев рассказал, почему в штаб Бердыева не входит Кириченко

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал отсутствие Дмитрия Кириченко в тренерском штабе Курбана Бердыева.

Гаджиев, подчеркнул, что не приглашал Кириченко, поскольку это решение зависит от Бердыева. Гаджиев отметил, что тренер сам выбирает своих помощников и он не ограничивает специалиста в этом.

Касаемо задач «Динамо», Гаджиев подчеркнул, что в цели махачкалинцев входит не только выход в РПЛ, но и другие аспекты работы с командой.

«Разделять подготовку резерва и достижения главной команды мы не будем», – сказал Гаджиев в интервью изданию «РБ Спорт».