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Гаджиев рассказал, почему в штаб Бердыева не входит Кириченко

18 Июля 2023 • 19:05 Комментировать
Торпедо Москва
2:0
Динамо Махачкала
окончен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал отсутствие Дмитрия Кириченко в тренерском штабе Курбана Бердыева.

Гаджиев, подчеркнул, что не приглашал Кириченко, поскольку это решение зависит от Бердыева. Гаджиев отметил, что тренер сам выбирает своих помощников и он не ограничивает специалиста в этом.

Касаемо задач «Динамо», Гаджиев подчеркнул, что в цели махачкалинцев входит не только выход в РПЛ, но и другие аспекты работы с командой.

«Разделять подготовку резерва и достижения главной команды мы не будем», – сказал Гаджиев в интервью изданию «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Гаджи Гаджиев Дмитрий Кириченко Динамо Махачкала
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