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Первая лига

В «Родине» отреагировали на запрет ФИФА на регистрацию футболистов

18 Июля 2023 • 17:21 Комментировать
Родина Москва
4:0
Сокол
окончен

Артём Лисовский, пресс-атташе московской «Родины», высказался о запрете ФИФА на регистрацию новых футболистов.

«В настоящий момент вопрос находится в финальной стадии решения. Средства от ФК «Родина» транзитом через один из европейских банков поступили на кредитный счёт одного из словенских банков. Как только банк завершит верификацию платежа, изучив все необходимые документы, средства поступят на счёт ФК «Браво», — заявил работник столичного клуба в интервью «Чемпионату».

Лисовский выразил надежду на то, что рассчитаться по трансферу Мити Крижана клуб окончательно сможет уже в ближайшее время, что приведёт к снятию запрета. Отдельно пресс-атташе «Родины» подчеркнул, что клуб Первой лиги стабильно выполняет финансовые обязательства. По его словам, проблемы с выплатами не связаны с москвичами.

Напомним, что ранее ФИФА запретила «Родине» регистрировать новичков после жалобы словенского «Браво» из-за трансфера защитника Мити Крижана.

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Артём Лисовский Митя Крижан
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