Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Аджоев-старший покинул пост президента тульского «Арсенала»

18 Июля 2023 • 12:35 Комментировать
Арсенал Тула
...
Динамо Махачкала
23.07 19:00

Гурам Аджоев-старший рассказал, что покинул пост президента тульского «Арсенала». Он занимал его почти семь лет – с октября 2016 года.

«Подтверждаю. Написал заявление, забрал из клуба трудовую книжку. А произошло это ещё на минувшей неделе», - делится Аджоев с «Матч ТВ», добавляя, что в период его работы в клубе были показаны местами серьёзные и достойные результаты. 

Ранее Аджоев-старший рассказал о главной причине, которая помешала тулякам оформить возвращение в Премьер-лигу по итогам минувшего сезона. В нём, напомним, «оружейники» финишировали лишь на 13-м месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Гурам Аджоев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТУЛА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
12:35 · Россия. Первая лига
Аджоев-старший покинул пост президента тульского «Арсенала»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Гурам Аджоев-старший рассказал, что помешало «Арсеналу» вернуться в РПЛ
11:51 · Россия. Первая лига
Савич покинул московское «Торпедо» официально
11:11 · Россия. Первая лига
Газизов — о решении Бердыева возглавить махачкалинское «Динамо»: «Это история не про деньги»
10:33 · Россия. Первая лига
Шаронов назвал причины нестабильных результатов «СКА-Хабаровска»
17 Июля
22:42 · Россия. Первая лига
Савин прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»
21:36 · Россия. Первая лига
«Черноморец» отобрал победу у «Алании»
19:55 · Россия. Первая лига
Пятибратов рассказал, что мог возглавить итальянский клуб
19:50 · Россия. Первая лига
Талалаев прокомментировал поражение «Химок» от «Тюмени»
19:04 · Россия. Первая лига
«Тюмень» стартовала в Первой лиге победой над «Химками»
19:01 · Россия. Первая лига
В «Торпедо» рассказали, почему решили взять Горлова в тренерский штаб
16 Июля
21:24 · Россия. Первая лига
Парфёнов не считает «Родину» фаворитом в борьбе за выход в РПЛ
21:00 · Россия. Первая лига
Бояринцев: «Соколу» нужно усилить две-три позиции
20:02 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» и «Енисей» вырвали победы в стартовом туре
20:01 · Россия. Первая лига
«Родина» забила 4 мяча «Соколу», «Арсенал» и «Ленинградец» начали с нулей
Все новости
Рекомендуем