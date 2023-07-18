Аджоев-старший покинул пост президента тульского «Арсенала»

Гурам Аджоев-старший рассказал, что покинул пост президента тульского «Арсенала». Он занимал его почти семь лет – с октября 2016 года.

«Подтверждаю. Написал заявление, забрал из клуба трудовую книжку. А произошло это ещё на минувшей неделе», - делится Аджоев с «Матч ТВ», добавляя, что в период его работы в клубе были показаны местами серьёзные и достойные результаты.

Ранее Аджоев-старший рассказал о главной причине, которая помешала тулякам оформить возвращение в Премьер-лигу по итогам минувшего сезона. В нём, напомним, «оружейники» финишировали лишь на 13-м месте в турнирной таблице.