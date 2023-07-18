Пресс-служба столичного «Торпедо» объявила о расставании с молодым боснийским легионером Игорем Савичем. Сторона клуба и сторона игрока договорились о взаимном расторжении трудового договора.

Савич пополнил «Торпедо» в сентябре прошлого года. За этот период молодому боснийцу удалось сыграть в составе «чёрно-белых» 19 матчей, не отметившись результативными действиями.

В столичном клубе пожелали игроку удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что новый сезон «Торпедо» уже начало в Первой лиге. В первом туре «автозаводцы» в «Лужниках» уверенно обыграли махачкалинское «Динамо» Курбана Бердыева – 2:0.