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Первая лига

Савич покинул московское «Торпедо» официально

18 Июля 2023 • 11:51 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
24.07 19:30

Пресс-служба столичного «Торпедо» объявила о расставании с молодым боснийским легионером Игорем Савичем. Сторона клуба и сторона игрока договорились о взаимном расторжении трудового договора.

Савич пополнил «Торпедо» в сентябре прошлого года. За этот период молодому боснийцу удалось сыграть в составе «чёрно-белых» 19 матчей, не отметившись результативными действиями.

В столичном клубе пожелали игроку удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что новый сезон «Торпедо» уже начало в Первой лиге. В первом туре «автозаводцы» в «Лужниках» уверенно обыграли махачкалинское «Динамо» Курбана Бердыева – 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игор Савич
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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